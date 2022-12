Politie vindt kwart miljoen kilo aan vuurwerk van Nederlanders in Duitsland

De Nederlandse en Duitse politie hebben dinsdag een megavondst vuurwerk gedaan. In een bunkercomplex op ongeveer 20 kilometer voorbij de Duitse grens bij Enschede vonden ze maar liefst 250.000 kilo aan vuurwerk. Dat zou zijn bestemd voor illegale verkoop aan Nederlandse particulieren. Er zijn twee mensen aangehouden.

De twee aangehouden personen zijn Nederlanders die hun vuurwerk hadden opgeslagen in het bunkercomplex. Beide personen zijn verdachten in een groot vuurwerkonderzoek dat de politie vorig jaar opzette.

Volgens de politie gaat het om zwaar vuurwerk dat verboden is voor Nederlandse consumenten. De verdachten boden dit vuurwerk aan via een website, waarna kopers het konden ophalen bij vuurwerkwinkels net over de grens in Duitsland.

De verdachten deden zich voor als professionele vuurwerkhandelaren die op legale wijze vuurwerk doorverkochten aan legale kopers. "Hierbij kun je denken aan bedrijven die vuurwerkshows organiseren bijvoorbeeld", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

Verdachten gebruikten legale ondernemingen voor illegale handel

Maar de verdachten verkochten in het illegale circuit, bleek uit het politieonderzoek. Zo misbruikten ze voor hun handel KVK-inschrijvingen om te doen alsof er sprake was van legale handel. "Je moet denken aan mensen die bijvoorbeeld hun kapperszaak gebruiken om vuurwerk mee te verkopen. Dat mag natuurlijk niet", legt de politiewoordvoerder uit.

De politie heeft dinsdagochtend de winkelvoorraad van de verdachten in beslag genomen. Ook doet de politie doorzoekingen bij de verdachten in Den Haag, Enschede en Haaksbergen. Daarnaast worden er in Duitsland op zeven extra locaties doorzoekingen gedaan. Het gaat om vier vuurwerkwinkels, een afhaalpunt en twee vestigingsadressen van de bedrijven van de verdachten.

De actie van dinsdag was onderdeel van een grootschalig onderzoek dat de politie een jaar geleden met het Openbaar Ministerie (OM) instelde na een anonieme tip. De politie en het OM werkten samen met de Duitse politie, justitie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de douane en de Europese politiedienst Europol.

De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit, hoewel de hoofdverdachten volgens de woordvoerder inmiddels zijn gepakt. De politie gaat de komende tijd vuurwerk dat al verhandeld is terughalen. Daarbij kunnen nog aanhoudingen worden verricht.

Onderzoeken brengen politie bij 'top van illegale vuurwerkhandel'

De vangst van dinsdag is gigantisch. De politie vond bij de actie meer vuurwerk dan in heel 2021. Toen nam ze iets minder dan 206.000 kilo vuurwerk in beslag.

En er worden meer megavangsten gedaan. In november werd er nog een recordhoeveelheid van 350.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het onderzoek dat leidde tot die vangst staat overigens geheel los van de actie van dinsdag.

Volgens de woordvoerder zijn de megavangsten het gevolg van grootschalige politieonderzoeken die leidden tot de top van de illegale vuurwerkhandel. "Dat is zeker een ontwikkeling van de laatste jaren", zegt de woordvoerder.

