Eerste Kamer stelt stemming over extra vormen van discriminatie in Grondwet uit

De Eerste Kamer heeft een stemming over het voorstel om discriminatie op grond van iemands beperking of seksuele gerichtheid in de Grondwet op te nemen uitgesteld. De PVV vroeg dinsdagavond om een hoofdelijke stemming, maar veel senatoren waren al niet meer aanwezig. Daarom is het besluit uitgesteld tot 17 januari.

Wat staat nu in artikel 1 van de Grondwet? "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

De verwachting was dat dinsdag een meerderheid van de Eerste Kamer een wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA zou steunen.

Omdat het om een grondwetswijziging gaat, moet zowel de Tweede als de Eerste Kamer er twee keer over stemmen. Tussendoor zijn nog Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Bovendien is bij de tweede stemming een tweederdemeerderheid nodig.

Dat seksuele gerichtheid en het hebben van een beperking nog niet in de Grondwet stonden, gaf volgens de initiatiefnemers de indruk dat deze vormen van discriminatie minder belangrijk zijn dan andere. En dat terwijl de positie van deze groepen nog flink moet verbeteren.

Tweede Kamerleden beschouwen de wetswijziging als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen. Dat moet de positie van mensen met een beperking verbeteren. Ook maakt het extra duidelijk dat bijvoorbeeld discriminerend geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap moet worden tegengegaan. Daar krijgen zeven op de tien mensen uit die gemeenschap nu nog mee te maken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen