Weerbericht: Bewolkt en regenachtig met wat droge momenten

Het is dinsdag bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Tussendoor zijn er wat droge momenten.

Pas als tegen de avond de neerslagzone oostwaarts begint te trekken, wordt het echt droog. De zuiden- tot zuidwestenwind voert nog iets zachtere lucht aan, waardoor het in de middag 10 tot 12 graden wordt.

Komende avond wordt het langzaam droger vanuit het westen en in de nacht naar woensdag overal. In het noordwesten komen enkele opklaringen voor. Daar kan het afkoelen naar een graad of 5.