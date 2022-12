Verbod discriminatie om seksuele gerichtheid bijna in Grondwet: ‘Geeft veiligheid'

Als de Eerste Kamer er dinsdag mee instemt, is het straks ook volgens de Grondwet nadrukkelijk verboden om mensen te discrimineren op basis van hun seksuele gerichtheid. Er lijkt een ruime meerderheid te zijn. "Het is fijn als er straks garantie is dat de rechten van lhbtiq+-personen niet zomaar kunnen worden teruggedraaid."

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Dat staat in Artikel 1 van de Grondwet. Straks wordt daar, als een tweederdemeerderheid van de Eerste Kamer er inderdaad mee instemt, ook de grond 'seksuele gerichtheid' aan toegevoegd. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA.

"Het geeft erkenning en een stukje extra veiligheid", zegt Hélène Faasen. Zij trouwde als eerste vrouw ter wereld met een vrouw nadat in 2001 in Nederland het huwelijk werd opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht.

"Na onze bruiloft keken we heel positief naar de toekomst", blikt ze terug. "Er waren grote stappen gezet op het gebied van emancipatie en ook andere landen kozen ervoor het huwelijk open te stellen."

Ook handicap toegevoegd aan Artikel 1 Met 'seksuele gerichtheid' wordt tegelijkertijd 'handicap' toegevoegd aan Artikel 1 van de Grondwet. Kamerleden hebben bij het aannemen van het wetsvoorstel gezegd het te beschouwen als opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen. Hiermee moet de positie van mensen met een beperking worden verbeterd.

Maar nu krijgt Faasen het soms "ijskoud" van ontwikkelingen in de wereld. Zo bracht het Amerikaanse Hooggerechtshof het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht aan het wankelen. In Rusland wordt de ene na de andere anti-lhbtiq+-wet aangenomen.

De wijziging van de Grondwet kan volgens haar voorkomen dat dit in ons land gebeurt. "Aan de Grondwet kan je niet lichtvaardig sleutelen", zegt ze.

Een wijziging moet namelijk twee keer door zowel de Tweede als Eerste Kamer worden aangenomen. De eerste keer geldt een normale meerderheid. De tweede keer, als er nieuwe verkiezingen zijn geweest, moet er in beide Kamers een tweederdemeerderheid zijn.

Helene Faasen (links) met haar partner Annemarie Thus bij hun huwelijk in 2001. Foto: ANP

Ontslagen om coming-out

Ook volgens basisschoolleraar Duran te Riele is de wijziging van de Grondwet een belangrijke stap. Hij vocht in 2011 een juridische strijd uit, omdat een gereformeerde school hem wilde ontslaan nadat hij uit de kast was gekomen.

In de wet stond destijds dat iemand in principe niet ontslagen mocht worden om zijn of haar seksuele voorkeur. "Maar er waren wel bijkomende omstandigheden die zo'n ontslag wel verdedigbaar maakten", zegt Te Riele. "Bijvoorbeeld als het voor de school schadelijk zou zijn als ik van mijn vrouw zou scheiden."

Als het toen wel al in Grondwet stond, dan was er geen discussie mogelijk geweest.

Duran te Riele

"Doordat seksuele gerichtheid niet in de Grondwet stond, was er een grijs gebied waar de rechter zich over moest buigen", legt hij uit. "Als het toen wel al in Grondwet stond, dan was er geen discussie mogelijk geweest."

Te Riele vocht zijn ontslag aan en werd in het gelijk gesteld door de rechter. Zijn zaak kreeg veel publiciteit en leidde er zelfs toe dat de wet in 2014 werd aangepast. Daardoor mogen scholen gebaseerd op een godsdienst geen leraren meer ontslaan of leerlingen wegsturen vanwege het feit dat ze homoseksueel zijn.

Omslagpunt kwam in 2017

Belangenorganisatie COC riep de Tweede Kamer in 2004 voor het eerst op de rechten van lhbtiq+-personen in de Grondwet op te nemen. "Na het openstellen van het huwelijk kregen wij de indruk dat politici dachten: we zijn klaar", zegt Philip Tijsma van de belangenorganisatie. "Dat terwijl er op het gebied van acceptatie en wetgeving nog steeds veel te behalen was."

"Destijds was de wil er nog niet", concludeert hij. Maar in 2017 was er een omslagpunt: het CDA werd, na overleg met het COC, voorstander van de wet. Een paar weken later tekenden acht partijen COC's regenboogstembusakkoord, waarin ook de wijziging van de Grondwet is opgenomen. Uiteindelijk werd het voorstel in 2019 voor het eerst behandeld in de Tweede Kamer.

Het COC ziet de wijziging als "een opdracht voor vandaag". "Zo krijgen zeven op de tien lhbtiq+-personen nog te maken met geweld om wie ze zijn. Door de wijziging is straks nog duidelijker dat de politiek aan dat soort zaken moet werken."

Ook ziet het COC de wijziging, net als Faasen, als "garantie voor de toekomst". "We zien in landen als Polen, Hongarije en de Verenigde Staten dat de politieke wind zomaar kan draaien. Het is fijn als er straks garantie is dat de rechten van lhbtiq+-personen niet zomaar kunnen worden teruggedraaid."

