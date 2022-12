A12 bij Zoetermeer dagenlang deels gesloten door werk aan Nelson Mandelabrug

De A12 is deze week vanaf maandag tot en met donderdag in de avonduren en nacht in beide richtingen deels gesloten vanwege werkzaamheden aan de Nelson Mandelabrug, meldt de gemeente Zoetermeer. De brug moest begin december plotseling dicht vanwege mogelijk instortingsgevaar.

De snelweg blijft overdag open; de sluiting geldt tussen 21.30 uur en 5.30 uur. Er blijft minimaal één rijstrook open voor verkeer, meldt de gemeente, die waarschuwt voor hinder voor het verkeer vanwege minder beschikbare rijstroken. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt via Twitter voor mogelijke vertraging door de wegafsluiting.

De weg moet deels dicht vanwege voorbereidende werkzaamheden aan de brug. Er worden glasplaten uit de kap gehaald als voorbereiding op het weghalen van het deel van de brug over de snelweg, schrijft de gemeente.

Begin december sloot Zoetermeer de brug over de A12 meteen omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding waren twee onderzoeken naar scheuren in de constructie.

De Nelson Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad Zoetermeer en de enige manier om onder meer op station Zoetermeer te komen. Naast de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.

