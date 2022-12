'Spirituele ervaring' en stilte na afloop bij excuses voor slavernijverleden

De genodigden die maandag in het Nationaal Archief in Den Haag aanwezig waren bij het aanbieden van de excuses voor het slavernijverleden, waren vooral onder de indruk van de toespraak van premier Mark Rutte. Sommigen zelfs dusdanig dat ze na de speech nog geen "zakelijke" reactie konden geven.

Rabin Baldewsingh was een van hen. "Ik moet de excuses even laten bezinken", zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) tegen NU.nl. "Rutte heeft mij echt geraakt." Wel vermoedt de regeringscommissaris dat zijn werk eenvoudiger wordt nu het kabinet heeft erkend dat het slavernijverleden doorwerkt in het heden, in de vorm van discriminatie en racisme.