Medewerkers Groningse zorgboerderij aangehouden voor mishandelen bewoners

Twee medewerkers van een zorgboerderij in het Groningse dorp Wedde zijn maandag aangehouden op verdenking van mishandeling van "zeer zorgafhankelijke" bewoners. Volgens de politie zijn er meerdere aangiften en meldingen binnengekomen.

Begin oktober kwamen de eerste meldingen bij de politie binnen. Daarop is een uitgebreid onderzoek gestart. Zo werd onder meer met getuigen gesproken. Die verklaringen schetsten volgens de politie een "zeer zorgelijke en kwetsbare situatie". Twee getuigen hebben ook aangifte gedaan.

In oktober bleek ook dat getuigen journalist Alberto Stegeman om hulp hadden gevraagd. De presentator van Undercover in Nederland maakte vervolgens video-opnamen in de zorgboerderij. Die beelden zijn onderdeel van het politieonderzoek. Ze ondersteunen de aangiftes en getuigenverklaringen.