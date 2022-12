Drukke zondag door gladheid: zo'n 500 meldingen over incidenten op de weg

Delen via E-mail

Rijkswaterstaat heeft zondagavond door de gladheid "een kleine vijfhonderd meldingen" over incidenten op de weg ontvangen. Als het niet glad is, krijgt de overheidsorganisatie op een zondag tussen de tien en vijftien meldingen binnen.

Het ging niet alleen om eenzijdige ongevallen, maar ook om kop-staartbotsingen. "Ik heb veel beelden gezien van auto's die in de berm zijn beland", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn de temperaturen van de wegdekken weer boven het vriespunt uit gekomen. "Maar het is altijd goed als mensen nog even alert zijn."