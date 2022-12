Weerbericht: Temperatuur loopt op waardoor gladheid verdwijnt

De temperatuur loopt maandag maar langzaam op. In Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Limburg geldt nog code geel wegens gladheid. Code oranje is vanmorgen beëindigd.

Het KNMI heeft zondag code oranje uitgegeven voor het hele land. In zo'n geval waarschuwt het weerinstituut dat er een grote kans is op "gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast". Mensen krijgen dan het advies zich op die weersomstandigheden voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.