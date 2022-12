Weekweerbericht: Kou maakt plaats voor zachte temperaturen met veel regen

Waar het afgelopen week meerdere dagen flink vroor in Nederland, wordt het in de aankomende week richting Kerst een stuk zachter. Daarbij kunnen temperaturen worden bereikt van 10 graden of meer, voorspelt Weerplaza

Het wordt maandag direct al warmer. In de middag wordt het dan zo'n 8 graden. De dagen daarna neemt de temperatuur nog verder toe, met maximale temperaturen tussen de 10 en 12 graden. Vrijdag kan het in Zuid-Nederland zelfs ruim 13 graden worden. De wind waait gedurende de hele week constant vanuit het zuiden of zuidwesten.

Ook de nachten verlopen daardoor zacht. Kouder dan een graad of 7 wordt het op de meeste plaatsen vanaf maandagavond niet meer. Aan het einde van de week is het zelfs mogelijk dat het niet kouder dan 10 graden wordt, terwijl maxima van 6 graden en minima van 2 graden normaal zijn voor de tijd van het jaar.

Volg dit onderwerp Wil je vaker het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Wolken, regen en wind zijn aankomende week iedere dag aanwezig. Woensdag laat de zon zich nog het meest zien. De meeste regen valt op dinsdag en vrijdag. Vrijdag kan de wind ook fors uithalen.

Zondagavond is het nog koud en kan het in het hele land heel glad worden. Tot in de avond is in heel Nederland daarom code oranje afgekondigd.

Aanbevolen artikelen