Het wordt 's avonds weer later donker, maar de dagen worden nog steeds korter

Een schrale troost voor winterhaters: de dagen worden nog steeds korter, maar het wordt 's middags al wel weer later donker. De zon gaan namelijk in deze periode weer iets later onder. Al wordt het voorlopig ook elke ochtend nog steeds wat later licht. NU.nl legt uit hoe het zit.

De periode waarin we nu zitten, worden ook wel de donkere dagen voor Kerst genoemd. Toch hebben we de donkerste middagen van het jaar eigenlijk al achter de rug. Van 11 tot en met 15 december ging de zon namelijk om 16.27 uur al onder. Sindsdien wordt het elke dag langzaam maar zeker weer iets later donker.

Afgelopen dinsdag (13 december) hadden we de vroegste zonsondergang van het jaar. Sindsdien schuift de zonsondergang elke dag enkele seconden op. Zo werd het vrijdag om 16.28 uur donker, en gaat de zon maandag om 16.29 uur onder.

's Ochtends wordt het wel nog steeds later licht. Het laatste tijdstip waarop de zon dit jaar opkomt, is 8.48 uur. Dat gebeurt op 4 januari voor het laatst, daarna komt de zon elke dag weer iets eerder op. Op 30 december wordt het 8,6 seconden na 8.48 uur licht, het laatste tijdstip waarop de zon deze winter opkomt.

Het laatste tijdstip dat de zon opkomt en het vroegste tijdstip waarop deze ondergaat, vallen dus niet op dezelfde dag. Daardoor is de langste nacht van 21 op 22 december. Dit jaar duurt die om precies te zijn 16 uur, 16 minuten en 48,6 seconden. De zon gaat 21 december 's middags om 16.29 uur onder, en komt de ochtend van 22 december om 8.46 uur weer op.

21 december is dus nog altijd de kortste dag van het jaar. Daardoor begint de winter volgens sterrenkundigen op die dag. Dat noemen we de astronomische winter. De astronomische zomer begint om dezelfde reden op 21 juni, de dag na de kortste nacht van het jaar.

Op 13 december hebben we het laatste tijdstip van een zonsopkomst, en op 30 december het vroegste tijdstip van een zonsondergang. Precies daartussenin zit de langste nacht van het jaar, van 21 op 22 december. Foto: hemel.waarnemen.com

In de winter zijn de dagen in het noorden korter dan in het zuiden, in de zomer juist langer. Dat kan soms tot wel een half uur schelen.

Zo was het op 21 juni van dit jaar 16 uur en 58 minuten licht in Groningen, 27 minuten langer dan in Maastricht. Op Schiermonnikoog was de zon die dag 17 uur en 2 minuten op, in Vaals 16 uur en 30 minuten.

Op 21 december is de situatie omgedraaid en is het in het zuiden langer licht. Dan is het in Groningen 7 uur en 31 minuten licht en op Schiermonnikoog 7 uur en 28 minuten. In Maastricht (7 uur en 56 minuten) en Vaals (7 uur en 57 minuten) hebben de mensen bijna een half uur langer daglicht.

