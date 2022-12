Waarschuwing voor gladheid: code oranje in namiddag en avond in hele land

Het KNMI geeft vanaf het einde van de middag code oranje uit voor het hele land. In Zeeland en Zuid-Holland is de weercode vanaf 17.00 uur van kracht, daarna volgen andere provincies. Het weerinstituut waarschuwt voor verraderlijke gladheid door ijzel en neerslag op de bevroren grond.

De waarschuwing geldt vanaf 19.00 uur in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Twee uur later is code oranje ook in de andere provincies van kracht. De waarschuwingen duren tot ongeveer 2.00 uur in de nacht van zondag op maandag.