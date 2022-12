Grote brand in Noord-Brabant veroorzaakt veel rook en verkeershinder

Delen via E-mail

Bij een bedrijf in het Noord-Brabantse dorp Boekel woedt een grote brand. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij en leidt het vuur tot verkeershinder op de N605, tussen Gemert en Uden. Een deel van de weg is afgesloten.

De brand brak rond 0.30 uur uit bij Dutch Plantin, een producent van kokos als grondstof. Het pand ligt in een industriegebied dat tijdelijk niet goed bereikbaar is.

De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Die verwacht dat het blussen nog de hele dag duurt en het nablussen mogelijk nog dagen. Doordat de dakconstructie niet meer betrouwbaar is, kan er alleen van buitenaf worden geblust. Dat is minder effectief, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.