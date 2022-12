Lange rijen voor asbestwasstraat na brand in loodsen Zevenbergen

Inwoners van de wijk Bosselaar-Zuid in het Brabantse Zevenbergen mogen na een brand waarbij asbest vrijkwam weer met de auto vertrekken. Dat kan alleen als zij die hebben laten schoonspoelen in een speciale wasstraat. Er staan lange rijen auto's voor de wasbeurt in de wijk.

Alle auto's die zijn 'ontsmet' krijgen een groene kaart. Iedereen die zo'n kaart heeft kan de wijk met de auto verlaten en ook weer terugkeren.

Voor de tweede dag op rij zijn gespecialiseerde schoonmakers bezig met het verwijderen van asbestdeeltjes in de wijk. De schoonmaak kan nog dagen duren.

Hoewel de buurt vrijdagmiddag wel al werd vrijgegeven, adviseert de gemeente Moerdijk de buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. "Loop geen onnodig risico", zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke tegen Omroep Brabant.

Verder wordt aangeraden om kinderen niet buiten te laten spelen en ook honden en katten zoveel mogelijk binnen te houden.

Wat is asbest? Asbest is een kankerverwekkende stof. Als je asbestdeeltjes inademt, kunnen die vast komen te zitten in de longblaasjes. Dat kan kanker veroorzaken.

Asbest was afkomstig uit golfplaten

Donderdagavond woedde een grote brand in vier loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen. De brandweer rukte rond 18.20 uur uit en bluste het vuur. Bij de brand kwam asbest vrij.

De schade aan de loodsen is groot. Het is niet bekend wat er in de loodsen stond opgeslagen. Ook de oorzaak van de brand is niet bekend.

De asbest is afkomstig van golfplaten van het dak van de loodsen. Die knalden door de hitte uit elkaar. Door de wind zijn er in de hele wijk asbestdeeltjes neergekomen.

Aanbevolen artikelen