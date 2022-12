Twee bewoners azc Middelburg aangehouden vanwege brandstichting

Delen via E-mail

Twee bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg, waar zaterdag brand woedde, zijn aangehouden op verdenking van brandstichting, meldt de politie zaterdag. De verdachten zijn mannen van 22 en 28 jaar. Ze worden momenteel gehoord door de politie.

De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden die tot de brand leidden. De brand brak zaterdag rond 7.50 uur uit op de vierde verdieping van het azc aan de Laurens Stommesweg, meldt de politie.

Bij de brand raakten acht mensen lichtgewond. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. De gewonden hadden vooral rook ingeademd. Een van de slachtoffers was een brandweerman. Hij is in het ziekenhuis behandeld voor een verwonding aan zijn hand.