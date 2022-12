Deel bewoners asielzoekerscentrum Middelburg kunnen niet terug na brand

Delen via E-mail

Ongeveer negentig bewoners die op de derde en vierde verdieping woonden van het asielzoekerscentrum in Middelburg waar zaterdag brand woedde, kunnen voorlopig niet terug. Er wordt voor hen opvang gezocht voor de komende nacht en daarna.

Bij de brand in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg raakten acht mensen lichtgewond. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. De slachtoffers hadden vooral rook ingeademd. Een van de slachtoffers was een brandweerman. Hij werd behandeld in het ziekenhuis voor een verwonding aan zijn hand.