Goed nieuws: Voedselbanken hebben genoeg kerstpakketten | Mijlpaal kernfusie

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: Nederlandse voedselbanken kunnen al hun gezinnen een kerstpakket sturen en wetenschappers zetten een belangrijke stap in de productie van energie met kernfusie.

Wetenschappers in de VS hebben een historische mijlpaal bereikt in de productie van energie met kernfusie. Voor het eerst heeft 'ontsteking' plaatsgevonden, waarbij de fusiereactie meer energie oplevert dan erin gaat.

Wonder boven wonder heeft een Amerikaans stel nauwelijks verwondingen overgehouden aan een val van een 90 meter hoge klif in Californië. De auto van het koppel vloog van de weg en landde op z'n kop op de bodem van het ravijn. Reddingswerkers die de twee vonden noemden het in The New York Times een "wonder".