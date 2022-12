Gladheid is nog niet voorbij: na het weekend mogelijk code oranje of zelfs rood

Vanavond wordt het weer glad en in de nacht van zondag op maandag kunnen we zelfs extreme gladheid verwachten. "Het kan straks zomaar weer code oranje worden. Alleen omdat het midden in de nacht is, verwacht ik geen rood", zegt Weerplaza-meteoroloog Johnny Willemsen tegen NU.nl.

Woensdagavond ging code geel in en het werd in de nacht van donderdag op vrijdag zelfs code oranje. Na ongeveer 60 uur is de weerswaarschuwing van het KNMI ingetrokken.

"Dat lijkt misschien een lange periode", zegt meteoroloog Johnny Willemsen, "maar het blijft arbitrair. Er waren momenten dat code geel niet nodig was, maar je gaat ook niet even code geel intrekken om het twee uur later weer in te stellen."

Bij gladheid komt langdurige code geel wel vaker voor. "Het is zeker niet uniek. Natuurlijk was dit een lange periode, maar code geel gaat nu eenmaal vrij snel aan."

Op dit moment zien we een groene weerkaart van de KNMI. Geen waarschuwingen meer en lekker genieten van het winterse weer. Willemsen laat weten dat het van korte duur is. "Ik verwacht dat het KNMI snel weer met een waarschuwing komt. In de nacht van zaterdag en zondag kan het glad worden door de bevriezing van smeltwater. Het is de laatste vorstnacht. Er komt ook mist voor."

0:38 Afspelen knop Wederom ongelukken door spekgladde wegen in Nederland

Regen bevriest

Na een koude en zonnige zondag lopen de temperaturen in de avond op. Het gaat dan regenen. Door de kou van de afgelopen week zit er vorst in de grond. Regendruppels zullen bij een wegdektemperatuur van onder nul snel bevriezen, wat flinke ijzel kan opleveren.

Overal in het land wordt het glad in de eerste uren dat het regent. In het oosten en noordoosten zal dat aanmerkelijk langer duren dan meer naar het zuiden en westen.

Of deze gladheid gepaard gaat met weerswaarschuwingen geel, oranje of zelfs rood, is weer aan het KNMI.

Eerder

Aanbevolen artikelen