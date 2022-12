Asielzoekerscentrum in Middelburg ontruimd na brand op vierde verdieping

Het asielzoekerscentrum (azc) in Middelburg is zaterdagochtend ontruimd nadat er brand was uitgebroken. De bewoners worden opgevangen in een sporthal ernaast. Een aantal mensen wordt behandeld door ambulancemedewerkers omdat ze rook hadden ingeademd.

Het gaat om het azc aan de Laurens Stommesweg in de hoofdstad van Zeeland. De brand brak uit op de vierde verdieping van het gebouw. De brandweer is ter plaatse en is nog aan het blussen.

Het Rode Kruis gaat hulp bieden aan de bewoners, meldt de veiligheidsregio. De rook die vrijkomt door de brand veroorzaakt niet veel overlast in de omgeving.

Ook de politie is aanwezig om hulp te bieden. Zij leiden onder meer het verkeer om. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De politie zal op een later moment onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

