Weekendweerbericht: Nog twee koude winterse dagen met vorst, gladheid en zon

Voorlopig zal dit weekend het laatste winterse koude weekend zijn. Nog twee dagen gaat het vriezen, valt er een enkele sneeuwbui en kan het erg glad op de wegen worden. Vanaf maandag schiet het kwik omhoog.

Afgelopen nacht heeft het flink gevroren en de zaterdagochtend begint dan ook koud. Lokaal kan het grijs en mistig worden, meldt Weerplaza.

In de middag breekt de zon geregeld door en eigenlijk alleen aan de kust zien we bewolking. Lokaal kan weer sneeuw gaan vallen. De wind is matig en komt vanuit het zuiden. De thermometer geeft rond de 0 graden aan.

Op veel plekken kan er zaterdag weer geschaatst worden. Let zaterdag wel goed op of het ijs dik genoeg is. Ook is het weer glad op de wegen. Het KNMI waarschuwt met code geel tot zaterdagmiddag 12.00 uur voor verraderlijke gladheid en dichte mist in het westen.

Op veel plekken kan zaterdag weer geschaatst worden, maar let wel op de ijsdikte. Foto: Getty Images

Zondag nog koud en zonnig, maandag schiet het kwik omhoog

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het weer (matig) vriezen. Regionaal zal het kwik duiken tot 4 graden onder nul en op sommige plaatsen wordt het zelfs -9 graden. Lokaal komt ook mist of nevel voor.

Zondag begint zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het wordt niet warmer dan een graad of 1 of 2.

Maandag is alles anders. Zondagnacht gaat het al niet meer vriezen en blijft de thermometer op veel plekken boven nul. Overdag schiet het kwik omhoog.

Dat komt door een lagedrukgebied ten noordwesten van de Britse Eilanden. Die zorgt voor een zuidwestelijke stroming van zachte en vochtige lucht. We krijgen daarom maandag een grijze dag met wat lichte regen. Het wordt liefst 7 tot 11 graden.

De dagen daarna wordt het zelfs nog warmer. Temperaturen van 13/14 graden zullen voorbijkomen. Zelfs de minimumtemperatuur van 6 tot 10 graden is veel hoger dan gemiddeld deze tijd van het jaar.

