Grote steden treffen maatregelen voor troostfinale van Marokko

De grote steden in Nederland zetten zich voorlopig voor de laatste keer schrap voor een wedstrijd van Marokko. De Marokkanen spelen zaterdagmiddag om 16.00 uur de troostfinale van het WK tegen Kroatië. Bij eerdere WK-duels van Marokko werd er feestgevierd, maar in meerdere steden waren er ook ongeregeldheden.

Het gaat om het Mercatorplein, Plein '40-'45 inclusief een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan, Tussen Meer en Insulindeweg/Molukkenstraat. In deze gebieden zal de politie preventief fouilleren op bijvoorbeeld het bezit van zwaar vuurwerk. Ook is het niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Het waterkanon uit Duitsland staat ook weer paraat.

De gemeente benadrukt dat zaterdag wel ruimte is voor spontane feesten in de stad en dat de prestaties van het Marokkaanse elftal gevierd mogen worden. Maar daar worden wel duidelijke grenzen aan gesteld volgens de gemeente.

Bij vorige wedstrijden van het Marokkaanse elftal was het in verschillende gebieden in de hoofdstad erg onrustig. Er braken rellen uit en de mobiele eenheid moest in actie komen.