Jongen (16) verdacht van helpen ontsnapte tbs'er bij poging vrouw te doden

De man ontsnapte op 30 november tijdens begeleid verlof in Nijmegen en stak later op de dag in Soest een 27-jarige vrouw neer. Ze raakte zwaargewond. Dader en slachtoffer kenden elkaar. Volgens de politie gaat het om partnergeweld.