Ongelukken en schaatsers zakken door het ijs, dit weekend meer winterse buien

Vanwege gladheid zijn vrijdag op meerdere plekken in het land ongelukken gebeurd. Ook zijn schaatsers door het ijs gezakt, en hebben ambulancemedewerkers het heel druk gehad met gewonden door valpartijen. Het KNMI voorspelt dat het dit weekend nog kan vriezen en ook winterse buiten kunnen vallen.

De gladheid heeft op meerdere plekken in het land verkeersongelukken veroorzaakt.

In Utrecht raakte een auto te water en op de A28 bij Zeist sloeg een auto over de kop. Op knooppunt Rijnsweerd waar de A27 en A28 samenkomen, is ook een ongeluk gebeurd. Daarnaast werden er twee verkeersongelukken gemeld in Flevoland, en kwam een 50-jarige automobiliste vrijdag om het leven bij een ongeluk in Zeeland.

Ook voor fietsers en voetgangers is het gevaarlijk om de weg op te gaan. "Hierbij het dringende advies om op te letten met de fiets. Kleine straatjes en gladde stoepen vormen een risico om te vallen. Let goed op als u naar buiten gaat", meldden de Noord-Hollandse veiligheidsregio's vrijdag.

Veiligheidsregio's Zeeland en Hollands Midden waarschuwen dat de ambulancemedewerkers het druk hebben met mensen die gewond raken vanwege de gladheid. In Zeeland zijn extra personeel ingezet bij de ambulancediensten. In Leiden, Gouda en omstreken adviseert de veiligheidsregio mensen ook om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan indien nodig.

Schaatsers op meerdere plekken in het land door het ijs gezakt

Op meerdere plekken in het land zijn vrijdag schaatsers door het ijs gezakt. Onder andere in Amsterdam-Noord, Loosdrecht en Brabant.

In het Brabantse Huisseling is een persoon dood gevonden in het water. Het slachtoffer is met ijs en al uit het water gehaald. Het lichaam heeft enige tijd onder het ijs gelegen. De politie doet onderzoek en kon nog niet vertellen of het om een vrouw of een man ging.

In Amsterdam-Noord is een schaatser met een uitschuifbare ladder uit het water gehaald, waarna die naar het ziekenhuis is gebracht. In Loosdrecht moest een schaatser die door het ijs zakte snel naar het ziekenhuis vanwege onderkoelingsverschijnselen. Ook in Utrecht werd de veiligheidsregio meerdere keren opgeroepen om schaatsers uit het water te redden.

In Overijssel worden mensen afgeraden het natuurijs op te gaan. Op veel plekken is het ijs veel te dun en schaatsen kan levensgevaarlijk zijn, ook omdat hulp niet in de buurt is.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) raadt schaatsen op open water op dit moment ook nog af.

Vanaf maandag weer temperaturen boven 0

Het KNMI voorspelt dat het zaterdag en zondag nog kan vriezen. Na een nacht met opnieuw lichte tot matige vorst is het zaterdag koud met op veel plaatsen temperaturen rond het vriespunt. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

Zaterdagnacht gaat het opnieuw licht tot matig vriezen, maar het is wel voorlopig de laatste vorstnacht. Op veel plaatsen valt zondagavond regen. Omdat overdag de wegen redelijk opwarmen en de temperatuur tijdens de avonduren niet meer dalen, zal van gladheid op grote schaal geen sprake zijn.

Vanaf maandag zullen de temperaturen weer de hele dag boven 0 zijn. De temperatuur komt komende week uit in de dubbele cijfers met 10 of 11 graden. Dinsdag kan het lokaal 13 graden worden.

