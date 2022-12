We worden ouder en dat is een probleem: 'De zorg zoals nu houd je niet vol'

De Nederlandse bevolking zal de komende vijftig jaar flink groeien, mede doordat mensen steeds ouder worden. Hierdoor is in 2040 zo'n kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat is een probleem, zeggen belangenorganisaties tegen NU.nl. "We moeten als de wiedeweerga voorbereidingen treffen."

Het rapport van statistiekbureau CBS zegt dat de prognoses tot aan 2070 onzeker zijn. Nederland zou dan zo'n 20,7 miljoen inwoners tellen. "Maar iedereen weet dat deze vergrijzing eraan komt", zegt woordvoerder Olfert Koning van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de wijk- en verpleegzorg.

ActiZ maakt zich zorgen over de druk op de ouderenzorg, die zal toenemen. "We merken nu al dat wachtlijsten voor verpleeghuizen oplopen. Die lijsten verbergen onzichtbaar leed en laten zien dat we onvoldoende voorbereid zijn op de nieuwe realiteit", aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken.

Zo zal de levensverwachting zich vermoedelijk ontwikkelen 2022: Een man wordt gemiddeld 80,2 jaar en een vrouw 83,2 jaar.

2070: Een man wordt gemiddeld 87,6 jaar en een vrouw 91 jaar.

Volgens Westerlaken en Koning is de rek van de ouderenzorg er nu al uit. Koning stelt dan ook dat Nederlanders anders moeten gaan nadenken over hun gezondheidsproblemen. Op dit moment wordt er snel gebruikgemaakt van zorgprofessionals. In de toekomst is er niet genoeg personeel om alle huidige taken uit te voeren, vervolgt hij. "Dit huidige systeem is niet houdbaar."

Koning: "Mensen moeten nog meer gaan kijken wat zij zelf kunnen doen. Daarna moeten ze kijken wat de technologie en hun netwerk voor hen kunnen betekenen en pas als laatste moeten de zorgprofessionals in beeld komen. Denk op tijd na over hoe je oud wil worden, en wat je nodig hebt."

Daarbij doelt Koning op het creëren van een huis waarin senioren zonder (veel) hulp kunnen blijven leven. Daar heeft ook de politiek een belangrijke taak bij, vindt hij. "Investeer niet alleen in verpleeghuizen, maar ook in seniorenwoningen."

Ten slotte waakt Koning voor de hoeveelheid beschikbaar zorgpersoneel. "Er hebben nog nooit zoveel mensen in de zorg gewerkt en nu zijn het er al niet genoeg. We krijgen straks een enorme klus om mensen die met pensioen gaan, op te vangen."

'Krapte op arbeidsmarkt is alarmerend'

Op de arbeidsmarkt zal sowieso een enorm probleem ontstaan als er nu niets verandert, waarschuwt uitzendbureau Randstad in gesprek met NU.nl. Volgens de prognose van het CBS zal in 2040 de helft van de bevolking tot de beroepsbevolking horen. Het laatste kwart bestaat uit jongeren tot 21 jaar.

"We moeten jongeren doelgerichter begeleiden met de vraag over hoe hun toekomst eruit komt te zien, met bijvoorbeeld het belang van hun studiekeuze daarin", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Op die manier zouden minder jongeren in de werkloosheid belanden. "Ook moeten we veel inclusiever zijn bij het invullen van vacatures, en minder letten op de opleiding, achtergrond en leeftijd."

Overigens is er nu al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. In november stonden er ruim 400.000 vacatures open. Randstad-CEO Dominique Hermans voorspelde toen dat deze krapte de komende jaren zal aanhouden. "Als we vandaag niets doen, betekent dat dat we straks met nog veel grotere problemen zitten", besluit de woordvoerder.

