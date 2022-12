Reacties op excuses voor slavernijverleden: 'Goede eerste stap, nu verder'

Het kabinet heeft namens de Staat excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Veel betrokkenen zijn blij met de excuses, al wordt vaak benadrukt dat het gezien wordt als een eerste stap. Sommige gebieden, zoals Suriname en Sint-Maarten, accepteren de excuses (nog) niet.

"Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden", zei premier Mark Rutte. "Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu."

Rutte sprak de excuses uit in een reactie op het rapport Ketenen van het verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dat rapport uit 2021 adviseerde het kabinet onder meer om namens de Staat excuses te maken voor het slavernijverleden. Daarnaast moest de Staat erkennen dat de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden ook in het heden voelbaar zijn.

Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het adviescollege, sprak van een dubbel gevoel na de excuses. "Dit is een heel groot historisch moment. Maar door het pad dat afgelopen tijd gelopen is, is de glans van het moment wel verdwenen."

Oudshoorn doelt onder meer op de discussie die ontstond over de datum voor het excuus. Velen hadden liever gezien dat dit op 1 juli 2023 was gebeurd, precies 150 jaar na de definitieve afschaffing van de slavernij. "Ik denk dat er nog heel veel gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat we naar een gezamenlijk herstel kunnen."

Volgens Oudshoorn zijn de vervolgstappen nu belangrijk. "Het is een leerproces. Dat is ook beschreven door de premier. Bij het geven van excuses en het geven van erkenning is ook het accepteren van die excuses belangrijk. Van daaruit zouden stappen gezet moeten worden, zodat er gezamenlijk gekeken kan worden wat we verder gaan doen."

Excuses eerste stap in 'nieuwe fase'

Aruba aanvaardt de excuses die Rutte uitsprak. "Elk welgemeend excuus is welkom", zei premier Evelyn Wever-Croes. Ze zei dat ze Nederland "erkentelijk is voor de eerste stap", maar ze herhaalde wat Rutte ook zei: "Vandaag mag geen punt zijn, maar een komma."

Wever-Croes noemde de excuses "een keerpunt in de geschiedenis binnen het koninkrijk. We hebben nu de kans om op collectieve wijze en als gelijkwaardige landen aan een betere toekomst te werken."

Voor Curaçao breekt na de excuses een "nieuwe fase in de relatie tussen Nederland en Curaçao aan". Dat zei de Curaçaose minister-president Gilmar 'Pik' Pisas na afloop van de toespraak van Rutte over het slavernijverleden.

Pisas wilde nog geen inhoudelijke reactie geven op het aanbieden van de excuses door Rutte. Hij wil dat het parlement eerst reageert, voordat de regering een standpunt inneemt. Pisas benadrukt het belang van het zelfbeschikkingsrecht van Curaçao en bedankte Tula, de leider van een slavenopstand in 1795, voor diens strijd.

Suriname en Sint-Maarten kritisch op excuses

Dew Sharman, de vicevoorzitter van het Surinaamse parlement, reageerde kritisch op de excuses. "Suriname kan absoluut niet akkoord gaan met deze excuses, zover zijn we nog niet. Er zijn meer gesprekken nodig." Ook voorzitter Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname is kritisch op de excuses.

In Suriname is onder meer kritiek dat het Nederlandse kabinet niet over herstelbetalingen wil praten. Ook gaan er stemmen op dat koning Willem-Alexander naar Suriname moet afreizen om excuses aan te bieden.

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft nog niet gereageerd op de excuses. Santokhi heeft dinsdag nog een gesprek met minister Franc Weerwind, die namens het Nederlandse kabinet in Suriname is.

Ook op Sint-Maarten werden de excuses niet direct geaccepteerd. Premier Silveria Jacobs van Sint-Maarten zei "gemengde gevoelens" te hebben, maar wel "echte betrokkenheid" te zien. Ze vindt dat er pas sprake kan zijn van "excuses met inhoud" na meer onderzoek en overleg. "Wij moeten een leidende rol hebben in de discussie en dan kan pas bepaald worden welke actie vanuit de Nederlandse regering nodig is."

Jacobs had eerder laten weten de excuses niet te accepteren. Ze wees excuses op termijn maandag niet af, maar verbond daar wel de nodige voorwaarden aan. Zo vindt ze dat de Nederlandse verontschuldigingen zich veel verder moeten uitstrekken dan alleen tot de voormalige koloniën.

