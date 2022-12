Rutte biedt excuses aan voor slavernijverleden: 'Aan alle nazaten tot hier en nu'

Premier Mark Rutte heeft maandag namens de regering excuses aangeboden voor het handelen van de Nederlandse Staat in het slavernijverleden. Hij sprak de excuses in meerdere talen uit in een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag.

"Wij in Nederland moeten ons aandeel onder ogen zien", zei Rutte. Het aanbieden van excuses is geen eindpunt voor het kabinet. "We doen dit niet om schoon schip te maken. We doen dit nu om samen een weg vooruit te vinden. Het helingsproces moet nu beginnen."

De premier erkende de slavernij als misdaden tegen de menselijkheid. "Het heeft onnoemlijk veel leed gebracht en het werkt door in de levens van hier en nu."

Rutte bood excuses aan namens de Nederlandse regering voor het handelen van de Staat in het verleden. "Iemand die nu leeft, heeft geen schuld aan slavernij. Maar de Nederlandse Staat draagt verantwoordelijkheid voor het leed", zei de premier.

Hij ging ook in op hoe het slavernijverleden doorwerkt in het heden. "Eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door. In racisme, in discriminatie en in sociale ongelijkheid."

Volg dit onderwerp Volg koloniale geschiedenis Blijf met meldingen op de hoogte

Eerherstel voor verzetshelden als Tula

Bij de toespraak waren ook vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten aanwezig. In Suriname en op de zes eilanden van het Caribisch deel van het koninkrijk zijn zeven andere bewindspersonen. Zij gaan daar met aanwezigen in gesprek over de woorden van Rutte.

Rutte gaf in zijn toespraak namens het kabinet een reactie op het rapport Ketenen van het verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dat rapport uit 2021 adviseerde het kabinet onder meer om namens de Staat excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

De adviesgroep adviseerde ook om de tot slaaf gemaakte verzetsheld Tula ruim tweehonderd jaar na zijn dood eerherstel te geven. In zijn toespraak maakte Rutte bekend dat het kabinet dit advies overneemt. Ook andere verzetshelden krijgen eerherstel.

'De getallen zijn onvoorstelbaar'

Het Nederlandse aandeel in de trans-Atlantische slavernij begon in de zeventiende eeuw. Vanaf 1637 bezat Nederland een belangrijke handelspost in het West-Afrikaanse land Ghana. Nederland verscheepte in totaal zo'n 600.000 Afrikanen. Het grootste deel van de tot slaaf gemaakten werd verhandeld.

Ook moest een deel van de verscheepte Afrikanen op plantages werken. Dit gebeurde ook in Suriname. Nederland verscheepte zo'n 300.000 Afrikanen naar deze voormalige kolonie. In Azië werden ook honderdduizenden mensen verhandeld binnen de gebieden die vielen onder het gezag van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Rutte stond in zijn toespraak stil bij deze feiten. "De getallen zijn onvoorstelbaar. Het menselijke leed erachter nog veel meer."

Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste Europese landen officieel de slavernij af. Pas tien jaar later, in 1873, kwam er echt een eind aan de slavernij.

Eerder

Aanbevolen artikelen