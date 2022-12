Vuilniswagens hebben last van gladheid, container wordt niet of later geleegd

Het legen van vuilcontainers gaat vrijdag door de gladheid moeilijker dan gebruikelijk. In sommige gemeenten blijven de vuilniswagens binnen, in andere waarschuwen ze dat de rondes langer kunnen kunnen duren.

"Zet je container dus niet te vroeg weer binnen", schrijven meerdere gemeenten.

In delen van de gemeente Noardeast-Fryslân komt de vuilniswagen vrijdag niet langs. De ronde wordt uitgesteld tot maandag. Dit geldt voor meerdere Friese dorpen.

Vlissingen laat weten dat het ophalen van het vuilnis langer duurt dan anders, maar dat de containers wel vrijdag nog worden geleegd.

De Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker-Nootdorp waarschuwt dat de vuilniswagens niet overal bij de containers kunnen komen. Mogelijk worden de afvalcontainers later vrijdag geleegd, maar mogelijk ook pas op een andere dag.

Code geel geldt zeker nog tot einde van de ochtend

In veel plaatsen is het nog steeds glad op de weg. In verschillende steden, onder meer in Enschede en Zwolle, lag er vrijdagochtend een laagje sneeuw. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor 'verraderlijke gladheid'. Die geldt in heel Nederland, behalve op de Waddeneilanden. De gladheid houdt zeker tot zaterdagochtend aan.

Op veel wegen in het land hebben strooiwagens van Rijkswaterstaat donderdagavond en -nacht zout gestrooid. Op enkele plekken een aangepaste maximumsnelheid op de borden gezet. "Ga je op pad? Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan", zegt Rijkswaterstaat vrijdagochtend.

Meerdere ongelukken gebeurd door gladheid

"Vooral op binnenwegen zijn wat ongelukken gebeurd", zegt een woordvoerder van de ANWB. Volgens de ANWB zijn de doorgaande wegen goed gestrooid, maar kan het op de binnenwegen nog erg glad zijn.

In Den Haag is een strooiwagen in het water beland. Er zijn meerdere ongelukken gemeld, onder meer in Apeldoorn en Flevoland. In Zeeland is iemand omgekomen doordat de auto in het water terecht kwam, mogelijk door gladheid.

Bij Wilnis (in de provincie Utrecht) is een auto ondersteboven in een bevroren sloot terechtgekomen. Op tal van plekken belandden personenauto's in het water door gladheid.

Vanwege de gladheid zijn vrijdag honderden rijexamens uitgesteld. Er stonden 2.500 examens ingepland, daarvan zijn er ruim driehonderd uitgesteld. "Maar dat aantal blijft oplopen", zegt een woordvoerder van het CBR.

0:42 Afspelen knop Strooiwagen en ambulance in de problemen door gladheid in Den Haag

Spoedeisende hulp ziet meer mensen met klachten door gladheid

Vrijdagochtend raakten meerdere mensen gewond door de gladheid op straat. Ze gingen onderuit tijdens het lopen of fietsen of kregen een ongeluk met de auto. Veel van hen werden naar de spoedeisende hulp (SEH) gebracht.

Het gaat vooral om mensen met gebroken armen, heupen of benen. Ook komen af en toe patiënten met hoofdletsel binnen.

De SEH van het HagaZiekenhuis in Den Haag behandelde zeker 25 mensen. Ook in ziekenhuizen in Goes en Delft was het drukker. Ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder spreken van 40 procent meer mensen op de SEH dan normaal.

