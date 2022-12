Wijk in Zevenbergen afgesloten vanwege vermoedens van asbest na brand

Bewoners van een wijk in het Noord-Brabantse Zevenbergen moeten binnenblijven na een grote brand in een aantal loodsen. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. Voor alle bewoners gelden strenge maatregelen, meldt Omroep Brabant vrijdag.

Het gaat om de wijk Bosselaar Zuid. Daar is op verschillende plekken verdacht materiaal gevonden. Op andere locaties zijn alleen roetdeeltjes aangetroffen.

Donderdagavond woedde een grote brand in een aantal loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen. De brandweer rukte rond 18.20 uur uit en bluste de brand. De schade aan de loodsen is groot. Het is niet bekend wat er in de loodsen stond opgeslagen. Ook de oorzaak van de brand is niet bekend.

De gemeente Moerdijk, waar Zevenbergen onder valt, meldt dat alle bewoners van de wijk binnen moet blijven. Bewoners moeten de auto en fiets laten staan. Ze mogen de hond alleen kort uitlaten en honden- en kattenpootjes moeten ze schoonmaken als de dieren naar buiten zijn geweest.

Als bewoners toch naar buiten moeten of buiten zijn geweest, moeten ze hun schoenen daar laten staan.

Gemeente heeft asbestprotocol al in gang gezet

Het verdachte materiaal wordt onderzocht in een laboratorium. In de loop van vrijdag worden de resultaten bekendgemaakt.

Moerdijk wacht niet op de uitslag en is inmiddels begonnen aan een speciale schoonmaak. De gemeente heeft onder meer een autowasstraat opgezet.

"We ruimen liever op volgens het asbestprotocol en dat later blijkt dat de deeltjes onschuldig zijn, dan dat we bewoners voor een langere periode moeten adviseren om binnen te blijven", schrijft de gemeente op haar website.

