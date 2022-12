Eerherstel voor tot slaaf gemaakte Curaçaose verzetsheld Tula

Het kabinet heeft de tot slaaf gemaakte verzetsheld Tula (onbekend - 1795) ruim tweehonderd jaar na zijn dood eerherstel gegeven. Dat maakte premier Mark Rutte maandag bekend in een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag.

Daarin bood Rutte excuses aan voor het handelen van de Nederlandse Staat in het slavernijverleden. Ook verzetshelden uit andere gebieden kregen postuum eerherstel.

"Ik noem vandaag met eerbied de namen van Tula op Curaçao, Jolicoeur, Boni en Baron in Suriname, One-Tété-Lohkay op Sint Maarten en we gedenken al die naamloos gebleven vrouwen en mannen die door de eeuwen heen heldhaftig de vrijheid zochten en daar vaak op de meest gruwelijke manier voor werden gestraft", zei Rutte.

De premier gaf namens het kabinet een reactie op het rapport Ketenen van het verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dat rapport uit 2021 adviseerde het kabinet naast eerherstel voor Tula onder meer om namens de Staat excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

Ook moest de Staat erkennen dat de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden ook in het heden voelbaar zijn. Dat erkende Rutte in zijn toespraak. De premier sprak van een "historische verantwoordelijkheid" van de Staat voor het leed van velen.

"Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu."

Tula leidde grootste slavenopstand in Caribisch Nederland

Belangenorganisaties in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk hebben zich jarenlang ingezet voor eerherstel voor Tula. Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) is een van die organisaties.

"Het eerherstel voor Tula is de eerste stap richting erkenning voor al die andere tot slaaf gemaakte mensen die op Curaçao in verzet kwamen tegen hun overheersers", zegt OCAN-directeur Lionel Martijn tegen NU.nl.

Tula werkte jarenlang als slaaf op de Kenepa Plantage in het westen van Curaçao. Op 17 augustus 1795 stopte hij daarmee uit protest tegen het leven als slaaf, samen met zo'n veertig andere tot slaaf gemaakte mensen.

Onder leiding van onder anderen Tula groeide de opstand tot ongeveer tweeduizend mensen, die hun vrijheid eisten. Het was de grootste opstand van tot slaaf gemaakte mensen in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk.

De koloniale machthebbers sloegen de slavenopstand met grof geweld neer. Tula wist te ontsnappen, maar werd verraden en toch opgepakt.

Machthebbers vermoordden Tula na een schijnproces

De koloniale machthebbers martelden Tula tijdens een schijnproces. Uiteindelijk legde hij een gedwongen bekentenis af. Hij kreeg de doodstraf.

De autoriteiten vermoordden Tula op een gruwelijke manier. De verzetsheld stierf op 3 oktober 1795 na een openbare executie.

Tula is in 2010 op Curaçao uitgeroepen tot een nationale held. Hij kreeg toen ook eerherstel op het eiland.

