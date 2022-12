OM eist 7 jaar cel tegen advocaat voor doorspelen informatie neef Ridouan Taghi

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag zeven jaar cel geëist tegen Youssef Taghi. De man was volgens justitie maandenlang een cruciale link tussen zijn neef Ridouan Taghi en de buitenwereld terwijl Ridouan vastzat in de meest zwaar bewaakte gevangenis in Nederland.

Youssef kon in zijn functie als advocaat vertrouwelijk communiceren met zijn neef Ridouan en zou daar gretig misbruik van hebben gemaakt. Het OM vermoedt dat Youssef vanaf dag één na zijn intrede in de gevangenis informatie is gaan doorspelen.

Op die manier kon Ridouan zich blijven bezighouden met drugshandel, het plannen van een uitbraak en opdracht geven voor geweld tegen zijn ex-zwager. Voor deze verdenking wordt Ridouan overigens (nog) niet vervolgd.

In februari 2021 begon duidelijk te worden dat de hoofdverdachte in het Marengo-proces de mogelijkheid had om met de buitenwereld te communiceren vanuit de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught. Een maand dus voordat Youssef toegang kreeg tot zijn neef. Of en welke andere manieren Ridouan had om te communiceren is nog onderwerp van onderzoek.

Het bewijs voor betrokkenheid van Youssef werd in augustus geleverd. Er zijn microfoons geïnstalleerd in de bezoekersruimte en een maand later worden er ook camera's geplaatst. Hierop is volgens justitie duidelijk te zien hoe Youssef foto's maakt van boodschappen van Ridouan, die hij later zou hebben doorgegeven aan de buitenwereld.

Bunker in Osdorp ook mogelijk doelwit van geweld

Die boodschappen gaan onder andere over een uitbraakplan van Ridouan. Opgezet door de zoons van Ridouan in samenwerking Raffaele Imperiale. Deze maffiabaas is onlangs naar justitie overgestapt.

Het plan kreeg de naam Bios, en het OM vermoedt dat dit kan staan voor 'bunker in Osdorp'. Dat is de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam waar de zittingen in het Marengo-proces worden gehouden en die mogelijk aangevallen zou moeten worden.

"Besef dat een uitbraak uit de ebi, voorzien van de zwaarste bewaking, enkel gepaard kan gaan met gebruik van zware wapens en explosieven om dit ook maar een kans van slagen te geven", zei een officier van justitie. De ernst hiervan kan volgens justitie niet worden onderschat.

Dat geldt ook voor een ander idee, namelijk het ontvoeren van medewerkers van de ebi. Om dit mogelijk te maken, kreeg Youssef vier namen doorgespeeld van Ridouan. Deze vier medewerkers hebben na ontdekking van het plan lang ondergedoken gezeten.

En dit alles is mogelijk gemaakt door Youssef, aldus het OM. "Hij was de tweede man naast Ridouan, een cruciaal en onmisbaar persoon", aldus de officier.

