Laatst bekende oud-NSB'er Jacob Luitjens op 103-jarige leeftijd overleden

De laatst levende bekende Nederlandse oud-NSB'er Jacob Luitjens is woensdag op 103-jarige leeftijd overleden. De man stond bekend als 'De Schrik van Roden'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog spoorde hij onderduikers en verzetsstrijders op.

Luitjens werd in 1992 door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 28 maanden gevangenisstraf. Die zat hij uit in het Huis van Bewaring in Groningen. Op 103-jarige leeftijd overleed hij in het bijzijn van zijn dochters, schrijft Trouw.

Luitjens was een zoon van veearts Steven Luitjens in het Drentse dorp Roden. Zijn vader was een fanatieke NSB'er, die anderen voor de beweging probeerde te winnen en hen wilde overtuigen van de ideologie van Hitler.

Luitjes studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en meldde zich aan bij de SS om mee te vechten in Rusland. Daar werd hij afgewezen vanwege een aandoening aan zijn hand. Toen hij 25 was, ging hij werken bij een NSB-kantoor en spoorde vele onderduikers en verzetsstrijders op. Die werden naar een huis gestuurd waar ze ondervraagd en gemarteld werden.

Luitjens was betrokken bij twee moorden op een verzetsstrijder en een Duitse soldaat die gedeserteerd was. Aan zijn werk bij de NSB heeft hij de bijnaam 'De Schrik van Roden' te danken.

Toen Roden in 1945 werd bevrijd, gaf Luitjens zich aan bij de politie. Hij werd naar Kamp Westerbork gebracht. Daar werden nu geen Joden, maar NSB'ers opgesloten. Hij ontsnapte en vluchtte onder valse naam naar Paraguay.

Luitjes werd symbool van alles wat fout was in de oorlog

In 1948 werd hij in Nederland veroordeeld tot levenslang, maar die straf zat hij nooit uit. In 1961 verhuisde hij van Paraguay naar Canada, waar hij hoogleraar plantkunde werd aan een universiteit. Hij werd in 1982 opgespoord maar niet uitgeleverd aan Nederland.

Tot de Canadese justitie in 1988 zelf onderzoek deed. Daaruit bleek dat in het land veel oorlogsmisdadigers ronddwaalden. In 1991 verloor Luitjens zijn Canadese nationaliteit. Een jaar later werd hij naar Nederland gebracht.

Voor een podcastserie deed Trouw onderzoek naar het leven van Luitjens. Historici concludeerden dat Luitjens slechte dingen had gedaan, maar dat zijn rol in de oorlog niet zo groot was als de media en de Nederlandse overheid hadden doen laten lijken. Luitjes was volgens de krant symbool worden van alles wat fout was in de oorlog.

