Strooiwagen belandt in sloot Den Haag, ook elders ongelukken door gladheid

Een strooiwagen die zout strooide op een fietspad in Den Haag belandde in de nacht van donderdag op vrijdag in de sloot. De wagen gleed weg en kwam in het water terecht. De chauffeur bleef ongedeerd. Ook elders in het land leidde gladheid tot ongelukken.

Op veel wegen in het land hebben strooiwagens van Rijkswaterstaat donderdagavond en -nacht zout gestrooid. Sindsdien is ruim 5 miljoen kilo zout gestrooid en hebben de wagens ruim 76.000 kilometer gereden. Waar nodig wordt vrijdagochtend nog gestrooid.

Het is op veel plaatsen nog glad door ijzel. Daarom is op enkele plekken is een aangepaste maximumsnelheid op de borden gezet. "Ga je op pad? Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan", zegt Rijkswaterstaat vrijdagochtend.

Of er door de gladheid meer ongelukken zijn gebeurd dan anders, kon de ANWB vrijdagochtend niet zeggen. "Vooral op binnenwegen zijn wel wat ongelukken gebeurd", aldus een woordvoerder. Volgens de ANWB zijn de doorgaande wegen goed gestrooid, maar kan het op de binnenwegen nog erg glad zijn.

In Bant, een dorp in Flevoland, is door de gladheid ook een auto te water gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plekke. De inzittenden konden zichzelf bevrijden en hoefden niet naar het ziekenhuis. De auto was zwaar beschadigd en is uit het water getakeld.

In de nacht had het KNMI code oranje uitgegeven; dat is inmiddels verlaagd tot code geel. Die geldt in heel Nederland, behalve op de Waddeneilanden. Het kan verraderlijk glad zijn, zegt het KNMI. De gladheid houdt tot het einde van de ochtend aan.

Ook het openbaar vervoer heeft last van de gladheid

De gladheid heeft vrijdagochtend ook invloed op het busverkeer. In het noorden van het land rijdt geen enkele bus van Arriva. En Connexxion meldt dat door de gladheid het busvervoer in Zeeland is ontregeld. Veel bussen rijden niet. De busmaatschappij adviseert de actuele reisinformatie goed in de gaten te houden.

NS heeft op wat kleine vertragingen na tot nu toe geen last van de gladheid. "We zijn goed voorbereid op de kou en hebben 'warmgereden'. Daardoor kunnen de treinen gewoon rijden", legt een woordvoerder uit.

