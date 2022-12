Weerbericht: Oppassen voor gladheid in het hele land door winterse kou

Heel Nederland is vrijdag gewaarschuwd voor gladheid. Weggebruikers krijgen te maken met bevriezing van natte weggedeelten. Het blijft de hele dag koud, al breekt de zon geregeld door.

In de nacht van donderdag op vrijdag had het KNMI code oranje afgegeven voor het hele land, maar die is voorbij. Wel geldt vanochtend in het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel vanwege "verraderlijke gladheid".