Dit is Tula, de tot slaaf gemaakte verzetsheld die eerherstel krijgt

Het kabinet geeft de tot slaaf gemaakte verzetsheld Tula (onbekend - 1795) ruim tweehonderd jaar na zijn dood eerherstel . Hier lees je over zijn leven en zijn strijd voor vrijheid.

Tula's geboortedatum is onbekend. Hij leefde in de achttiende eeuw in slavernij op Curaçao. Nederlanders deelden de lakens uit op het Caribische eiland.

Jarenlang werkte Tula als slaaf op de Kenepa Plantage in het westen van Curaçao. Op 17 augustus 1795 stopte hij daarmee uit protest tegen het leven als slaaf, samen met zo'n veertig andere tot slaaf gemaakte mensen.

Tula en zijn medestanders eisten hun vrijheid op bij de plantage-eigenaar Caspar Lodewijk Van Uytrecht. Onder leiding van onder anderen Tula groeide de opstand tot ongeveer tweeduizend mensen die hun vrijheid eisten.

De vrijheidstrijders trokken naar de gouverneur van Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Het was de grootste opstand van tot slaaf gemaakte mensen in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk.

De koloniale machthebbers sloegen de slavenopstand met grof geweld neer. Tula wist te ontsnappen, maar werd verraden en toch opgepakt.

Tula werd vermoord na een schijnproces

De koloniale machthebbers martelden Tula tijdens een schijnproces. Uiteindelijk legde hij een gedwongen bekentenis af. Hij kreeg de doodstraf.

De autoriteiten vermoordden Tula op een gruwelijke manier. De verzetsheld stierf op 3 oktober 1795 na een openbare executie.

Het hoofd van Tula werd na zijn executie op een paal tentoongesteld. Daarnaast stond volgens de overlevering een bord waarop te lezen was: 'Tula, opperhoofd van de moordenaars, oproerlingen, plunderaars en brandstichters'.

Tula's processtukken zijn bewaard gebleven. "Wij zijn al te zeer mishandeld. Wij zoeken niemand kwaad te doen, maar zoeken onze vrijheid", werd opgetekend uit zijn mond.

Het monument ter ere van verzetsheld Tula. Foto: ANP

'Tula-dag', een film en een museum

Ieder jaar op 17 augustus herdenkt Curaçao met Dia Di Lucha Pa Libertat (ook wel Tula-dag genoemd) het verzet tegen slavernij. Op Curaçao staat nu een monument ter nagedachtenis aan de verzetsheld.

Tula is in 2010 op Curaçao uitgeroepen tot nationale held. Hij kreeg toen ook eerherstel op het eiland.

De Canon van Nederland verwijst naar Tula. "Hij is uitgegroeid tot symbool voor vrijheid, verzet en identiteit", zegt stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) over de verzetsheld.

'Eerste stap richting erkenning andere vrijheidsstrijders'

OCAN-directeur Lionel Martijn benadrukt tegen NU.nl dat Tula niet de enige vrijheidsstrijder was. Sommige zogenoemde 'huisslaven' probeerden bijvoorbeeld hun 'meesters' te vergiftigen. "Het eerherstel voor Tula is de eerste stap richting erkenning voor al die andere tot slaaf gemaakte mensen die op Curaçao in verzet kwamen tegen hun overheersers."

In 2013 kwam de film Tula: The Revolt uit, met Obi Abili in de titelrol. Andere rollen in de film over het leven van de verzetsheld waren er voor onder anderen Jeroen Krabbé, Danny Glover, Natalie Simpson en Derek de Lint.

Op Curaçao is een museum vernoemd naar Tula. Het is gewijd aan het Afro-Curaçaose erfgoed. Het museum kreeg het financieel moeilijk door de coronapandemie en moest uiteindelijk de deuren sluiten.

