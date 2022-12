KNMI waarschuwt voor verraderlijke gladheid en extreem weer

Tot zeker vrijdag 2.00 uur geldt code oranje in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Dit betekent grote kans op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er kans is op veel overlast.

Het KNMI heeft voor alle kustprovincies code oranje uitgegeven vanwege gladheid. Daarna is code geel van kracht, net als in de rest van het land. Volgens de meteorologen is het er "verraderlijk glad", doordat neerslag op bevroren ondergrond is gevallen en langzaam ook bevriest. Alleen voor de Waddeneilanden is geen waarschuwing afgegeven.

Verschillende buien in het westen en noorden zorgen donderdagavond op grote schaal voor neerslag op een bevroren ondergrond. Enkele buien trokken dieper landinwaarts. Daardoor is in onder meer Utrecht, Flevoland en het westen van Overijssel lokaal ook sprake van ijzel.

Weerdiensten waarschuwden donderdagochtend al voor gladheid en gold al code geel. In vrijwel heel het land bleef het vandaag vriezen. Het koudst werd het in het zuidoosten, waar een temperatuur van -9 is gemeten.

Rijkswaterstaat was voorbereid op gladheid. Net als in de nacht van woensdag op donderdag is in veel provincies zout gestrooid. Maar door nieuwe regenbuien is de kans op gladheid weer toegenomen.

0:38 Afspelen knop Wederom ongelukken door spekgladde wegen in Nederland

Meerdere ongelukken op het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat er door de gladheid meerdere ongelukken zijn geweest op het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht, waar de A27 en A28 samenkomen. "We hebben daar nu voor de veiligheid een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur ingesteld en ook zijn enkele verbindingswegen gesloten", zegt de woordvoerster. "Na een strooiactie willen we die verbindingswegen weer openstellen."

Volgens het KNMI betekent code oranje dat er "grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast".

Door gladheid druk op spoedeisende hulp in Den Haag en Delft

Door de spiegelgladde stoepen en straten zijn tal van mensen donderdag gewond geraakt en in het ziekenhuis beland. Maar de afdelingen voor spoedeisende hulp konden de toestroom aan. In het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft was het wel druk.

In de nacht van woensdag op donderdag belandden vier mensen met verwondingen als gevolg van de gladheid in het HagaZiekenhuis. Donderdagochtend waren het er een stuk of vijftien. "Dat zien we vooral aan patiënten die binnenkomen vanwege een val op het hoofd of met een botbreuk door een glijpartij", zegt een woordvoerder.

Zo’n acht mensen bezochten na een valpartij de afdeling spoedeisende hulp in Delft. Zij hadden hoofdletsel of pols-, enkel- en heupfracturen. Het Reinier de Graaf ziekenhuis bereidt zich voor op een druk weekeinde. Dan gaan mogelijk meer mensen schaatsen en dat kan tot meer valpartijen leiden.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Aanbevolen artikelen