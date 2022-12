Code oranje in kustprovincies vanwege gladheid

Het KNMI heeft voor alle kustprovincies code oranje afgekondigd vanwege gladheid. Volgens de meteorologen is het er "verraderlijk glad" doordat regenbuien op bevroren ondergrond is gevallen, en langzaam ook bevriest.

Code oranje geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen tot zeker 2.00 uur 's nachts. Daarna is code geel van kracht, net zoals in de rest van het land. Alleen voor de Waddeneilanden is geen weeralarm geactiveerd.