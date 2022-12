Krimpenerwaard geteisterd door miljoenen rivierkreeften, roep om actie overheid

De Krimpenerwaard wordt geteisterd door tientallen miljoenen rivierkreeften, die er grote schade aanrichten. Vijftien overheden en organisaties uit de Zuid-Hollandse streek willen daarom dat minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met spoed actie onderneemt.

Sinds 2016 mogen beroepsvissers commercieel op de kreeften vissen, maar dat heeft onvoldoende geholpen. Er lopen ook verschillende experimenten om de kreeften te vangen, maar ook die zijn geen succes. "In de afgelopen jaren is de populatie explosief gegroeid", aldus de waterbeheerders.

Exotische rivierkreeften zijn in Nederlandse wateren terechtgekomen doordat mensen hun aquarium in sloten leegden. De rivierkreeften graven gangen en holen, waardoor grond langs het water instabiel wordt en kan verzakken.

De beesten planten zich snel voort en vreten in korte tijd hele sloten kaal. Volgens de briefschrijvers is de hoeveelheid waterplanten in de Krimpenerwaard sterk afgenomen en wordt de biodiversiteit in het water bedreigd.