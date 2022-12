Vandaag 'betekenisvol moment' rond excuses slavernijverleden: dit staat vast

Eind november lekte uit dat de Staat vandaag excuses gaat aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Het kabinet heeft tot nu toe de kaken stijf op elkaar gehouden over de plannen rondom de excuses. Daar komt verandering in als premier Mark Rutte vanmiddag een toespraak geeft. Een overzicht van wat al wél bevestigd is over het "betekenisvolle moment" waar het kabinet de afgelopen weken over sprak.

Rutte houdt zijn toespraak om 15.00 uur in het Nationaal Archief in Den Haag. Daarin geeft hij namens het kabinet een reactie op het rapport Ketenen van het verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

Dat rapport uit 2021 adviseerde het kabinet onder meer om namens de Staat excuses te maken voor het slavernijverleden. Ook moet de Staat erkennen dat de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden ook in het heden voelbaar zijn.

Dat het kabinet excuses gaat aanbieden, werd begin november bekend. Daarmee volgt het kabinet een van de adviezen uit het rapport al op.

Deze adviezen voor het kabinet staan in het rapport Ketenen van het verleden Erken in de wet dat de slavenhandel en de slavernij onder Nederlands gezag misdrijven tegen de menselijkheid waren.

Erken het leed van de slachtoffers van de slavernij, hun nazaten en de strijd die mensen hebben gevoerd tegen slavernij.

Laat de koning, de premier en het parlement excuses aanbieden voor het slavernijverleden.

Vergroot de kennis over het trans-Atlantische slavernijverleden via onder meer wetenschap, onderwijs en kunstprojecten.

Maak het slavernijverleden zichtbaar met een slavernijmuseum en monumenten.

Maak van 1 juli een jaarlijkse nationale herdenkingsdag. De koning en de premier moeten daarbij aanwezig zijn.

Geef de tot slaaf gemaakte verzetsheld Tula (onbekend-1795) eerherstel. Overweeg dat ook voor andere verzetshelden.

Zorg voor voldoende geld om de gevolgen van het slavernijverleden in het heden te verminderen.

Het kabinet wil vóór 2023 iets "betekenisvol" doen rond het slavernijverleden. Dan kan volgend jaar alle aandacht uitgaan naar het jubileum van het einde van de slavernij. "Vandaar deze datum", zei premier Rutte over de keuze voor 19 december.

Op 1 juli 2023 is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij, die in 1863 officieel werd afgeschaft in het Nederlands koninkrijk, ook in de praktijk voorbij was. 2023 staat in het teken van die gebeurtenis, met onder meer evenementen en tentoonstellingen.

Bij Ruttes toespraak zijn personen aanwezig met wie het kabinet voorafgaand aan de kabinetsreactie sprak. De leden van de dialooggroep zijn er ook bij, net als vertegenwoordigers van de landen van het Nederlands koninkrijk en Suriname.

Ook vicepremiers Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Carola Schouten zijn aanwezig in het Nationaal Archief. Verder zijn ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) erbij.

Na de toespraak is er een besloten informele bijeenkomst voor de kabinetsleden en genodigden. Een van hen is Lionel Martijn van Overlegorgaan Caribische Nederlanders, laat hij weten aan NU.nl. Namens de oorspronkelijke bewoners van Suriname is Audrey Christiaan van de Nationale Reparatie Commissie Suriname aanwezig.

Christiaan heeft uit naam van haar achterban de wensen rond excuses voor het slavernijverleden besproken met het kabinet, zegt ze tegen NU.nl. Toch is er volgens haar nog steeds te weinig aandacht voor de "genocide, grondroof én slavernij" die de oorspronkelijke inwoners van Suriname tijdens het koloniale verleden van Nederland is aangedaan. "Als dit niet erkend wordt, hebben de excuses voor het slavernijverleden geen enkele waarde."

Andere kabinetsleden gaan daarna in gesprek met slavernijorganisaties en nazaten van tot slaaf gemaakte mensen. Dat doen ze in Suriname en op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De opvallendste bewindspersoon met die taak is minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Hij stamt af van tot slaaf gemaakte mensen uit Suriname.

De kabinetsleden spreken maandag niet ook excuses uit in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. "De mensen daar houden niet dezelfde toespraak als ik, maar gaan reflecteren", zei Rutte vrijdag op een persconferentie na de wekelijkse ministerraad.

Deze bewindspersonen zijn aanwezig in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op Bonaire

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op Sint-Maarten

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in Suriname

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) op Aruba

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) op Curaçao

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op Saba

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) op Sint-Eustatius

