Over twintig jaar is een kwart van de Nederlanders 65-plusser

De komende vijftig jaar worden we in Nederland gemiddeld een stuk ouder en groeit de bevolking flink. Statistiekbureau CBS verwacht dat Nederland in 2070 zo'n 20,7 miljoen inwoners telt. Immigranten zijn een belangrijke bron van groei. Tegelijkertijd remmen zij de vergrijzing af. Toch is al in 2040 naar verwachting een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder.

Het aantal 65-plussers zal de komende decennia groeien, staat in de bevolkingsprognose voor de periode 2022-2070. Nu zijn er nog 3,6 miljoen ouderen, tegenover 4,8 miljoen in 2040.

Tegen die tijd bestaat een kwart van onze bevolking uit 65-plussers. Het aandeel jongeren tot twintig jaar blijft rond de 21 procent steken.

In 2070 is een kwart van de bevolking ouder dan 65.

Ieder jaar zullen meer mensen overlijden

Het aantal mensen dat overlijdt zal jaarlijks toenemen. Dat komt doordat er steeds meer ouderen bij komen. Een man wordt nu gemiddeld 80,2 jaar, maar in 2070 gemiddeld 87,6 jaar. De levensverwachting van vrouwen stijgt van 83,2 naar 91 jaar.

Het CBS verwacht niet dat de coronapandemie een langdurig effect op onze levensverwachting heeft. "Na eerdere perioden met hoge sterfte, zoals bij de Spaanse griep en tijdens de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau", staat in de prognose.

Immigratie gaat vergrijzing tegen

Afgelopen jaar kwamen meer mensen vanuit het buitenland naar Nederland dan voorspeld. Dat kwam door onder meer de Russische invasie in Oekraïne, waardoor veel Oekraïners moesten vluchten. Omdat het einde van de oorlog nog niet in zicht is, houdt het CBS er in de prognose rekening mee dat er meer vluchtelingen komen. Ook vanuit andere landen kwamen meer migranten naar Nederland dan verwacht.

Het CBS verwacht dat op termijn zo'n 42 procent van de Oekraïners terugkeert. Op basis van deze verwachting zouden er uiteindelijk 200.000 Oekraïners in Nederland blijven. Het statistiekbureau baseert zich daarbij op de vluchtelingenstroom vanuit Joegoslavië van eind jaren negentig. 42 procent van die groep verliet Nederland.

'Immigranten verjongen de samenleving'

Vanaf 2030 stijgt het aantal geboortes als gevolg van de huidige immigratie. Vooral baby's van Oekraïense vluchtelingen zullen het geboortecijfer verhogen.

Op die manier gaat de immigratie vergrijzing tegen, legt CBS-onderzoeker Tanja Traag uit: "Mensen die naar Nederland emigreren, zijn relatief jong. Zij verjongen de samenleving. Niet alleen door zelf op jonge leeftijd te komen, maar ook door kinderen te krijgen." Zo zorgen ze voor meer natuurlijke aanwas in een vergrijzende samenleving.

Het CBS benadrukt dat de prognoses tot aan 2070 onzeker zijn. Het aantal migranten hangt af van bijvoorbeeld oorlogen, die nu niet te voorspellen zijn. Ook de voorkeur van Nederlanders voor een gezin met twee kinderen is niet vanzelfsprekend in de toekomst. Bovendien heeft de coronapandemie mogelijk toch op lange termijn een effect waar we nu nog geen zicht op hebben.

