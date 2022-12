Nederland roept Iraanse ambassadeur op matje vanwege geëxecuteerde betogers

De Iraanse ambassadeur in Nederland moet verantwoording afleggen voor de executie van twee betogers in zijn thuisland. Dat zegt buitenlandminister van Wopke Hoekstra donderdag.

Waarom protesteren grote groepen mensen in Iran? Sinds de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Jina Amini op 16 september is het onrustig in het land. Duizenden mensen demonstreren.

Amini overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Volgens agenten had ze haar hoofd niet goed bedekt.

Betogers houden de overheid verantwoordelijk voor fatale mishandeling.

Er zijn inmiddels vele duizenden mensen opgepakt. Zeker twintig mensen zijn ter dood veroordeeld.

In Iran werden vorige week en begin deze week twee mannen geëxecuteerd die waren opgepakt tijdens protesten in het land. Beiden werden in het openbaar opgehangen.

De 23-jarige Majid Reza Rahnavard zou volgens het regime twee leden van een paramilitaire groep hebben gedood. Ook was hij volgens staatsmedia schuldig aan "oorlogsvoering tegen God". Vorige week werd Mohsen Shekari gedood. Hij was volgens de rechtbank schuldig aan het neersteken van een bewaker en het blokkeren van een straat in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Beide executies kwamen Iran op kritiek te staan. Hoekstra veroordeelde het geweld vorige week al na de eerste executie. De Tweede Kamer vroeg daarna om de Iraanse ambassadeur Ali Reza Kazemi Abadi "zo snel mogelijk" ter verantwoording te roepen. Dat doet Nederland nu, in navolging van Duitsland.

Volgens Amnesty International zijn al enkele tientallen mensen ter dood veroordeeld vanwege hun deelname aan de protesten. De mensenrechtenorganisatie noemt die veroordelingen het gevolg van "schijnprocessen die zijn bedoeld om demonstranten te intimideren". De verdachten zouden zijn gemarteld om gedwongen bekentenissen af te leggen.

De Europese Unie heeft sancties aangekondigd tegen Iran. "We doen alles wat we kunnen om de vreedzame demonstranten, vooral jonge vrouwen, te ondersteunen", zei buitenlandchef Josep Borrell.

