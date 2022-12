Man krijgt 240 uur taakstraf voor klaphamerongeluk waarbij jongen (12) omkwam

Sebastiaan O. is donderdag door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor betrokkenheid bij de dood van de twaalfjarige Bram. De jongen kwam tijdens de afgelopen jaarwisseling om het leven bij een heftige explosie met een klaphamer in Haaksbergen.

De 38-jarige O. krijgt ook een voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar. De rechter acht hem schuldig aan dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel. "De verdachte heeft aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig gehandeld", oordeelde de rechter.

De straf is fors lager dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De officier van justitie had zeven maanden cel geëist vanwege "grove onvoorzichtigheid". Zo hield O. een te grote concentratie van een verboden explosief poeder in zijn schuur.

Bram liep in de ochtend van 31 december 2021 over de Albert Cuyplaan in Haaksbergen, toen O. daar in zijn schuur met een klaphamer op een mengsel van kaliumchloraat en zwavel sloeg. Bij de explosie vlogen stukjes metaal in het rond. Bram werd dodelijk getroffen in zijn borst. Een elfjarig vriendje van hem liep blijvende verwondingen op aan zijn benen.

O. heeft spijt betuigd voor het incident. Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en zegt geen idee te hebben hoe het heeft kunnen gebeuren. "Het had nooit mogen gebeuren", zei hij. De rechter heeft gezien dat er sprake is van oprechte spijt en dat O. de situatie nooit had willen veroorzaken.

Voor de ouders van het slachtoffer zal de straf een tegenvaller zijn. De strafeis van het OM was volgens hun advocaat Sébas Diekstra "het minimale waar zij op hadden gehoopt". Brams ouders pleiten sinds zijn dood voor een totaalverbod op klaphamers.

