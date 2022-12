Het piept en kraakt bij voedselbanken, maar mensen krijgen toch een kerstpakket

Alle huishoudens die naar de voedselbank gaan, krijgen ondanks de drukte door de kostencrisis een kerstpakket toegestuurd. Dat kan dankzij donaties van onder andere Unilever, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland tegen NU.nl.

Momenteel ontvangen 45.000 gezinnen in Nederland wekelijks een pakket van de voedselbank. In totaal gaat het om zo'n 120.000 mensen. Dat is 30 procent meer dan vorig jaar. Die toename wordt vooral veroorzaakt door de kostencrisis, de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne.