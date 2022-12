De winter brengt niet alleen kou, maar ook de griep met zich mee

Delen via E-mail

Het aantal mensen met griep in Nederland neemt weer toe, meldt het RIVM. De ijskoude dagen zijn weer aangebroken en daarmee stijgt ook het aantal mensen dat de huisarts bezoekt vanwege griepachtige klachten.

"Er is nog geen sprake van een epidemie", zegt een woordvoerder van het RIVM tegen NU.nl. "Maar we zien wel dat het aantal mensen met de griep toeneemt."

Afgelopen week bezochten 30 op de 100.000 mensen de huisarts vanwege griepklachten. Volgens het RIVM testte 14 procent van de patiënten met een griepachtig ziektebeeld of een andere acute luchtweginfectie positief op het griepvirus. Ook werden meerdere andere virussen gevonden, zoals het RS-virus.

Ook het aantal mensen met corona is gestegen. De GGD meldt een stijging van 7 procent. In verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest met 51 procent. Het aantal ziekenhuisopnames van mensen met COVID-19 steeg met 16 procent ten opzichte van de week ervoor.

