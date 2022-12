Ophef rond excuses slavernijverleden: dit is tot nu toe gebeurd

Eind november lekte uit dat de Staat op 19 december excuses zou aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Het leidde tot een storm van kritiek op de nog steeds onbevestigde plannen. Tot de 19e houdt het kabinet de kaken stijf op elkaar. Dit is er tot nu toe gebeurd.

Dát het kabinet excuses gaat aanbieden, werd begin november bekend. Daarmee volgt het kabinet een van de adviezen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden op.

In het vorig jaar verschenen rapport Ketenen van het Verleden adviseerde het college het kabinet om namens de Staat excuses te maken voor het slavernijverleden. Bovendien zou de Staat moeten erkennen dat de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden ook in het heden voelbaar zijn.

Zoals elke vrijdag houdt de ministerraad vandaag een vergadering. Dan bespreken de ministers de kabinetsreactie op de andere adviezen uit het rapport.

Belangenorganisaties uit Nederland, Suriname en Caribisch Nederland hebben sinds eind november veel kritiek op de nog altijd onbevestigde plannen. Nederland zou op eigen houtje hebben doorgedrukt dat kabinetsleden wereldwijd op acht plekken tegelijk excuses gaan aanbieden.

Critici zien 19 december als een gehaast gekozen en willekeurige datum. Ze hebben een voorkeur voor 1 juli 2023. Op die dag herdenken veel nazaten van tot slaaf gemaakte mensen het einde van de slavernij. Dat is in Suriname dan precies 150 jaar geleden.

De betrokkenen eisen bovendien meer inspraak. Zo willen slavernijorganisaties uit Suriname meedenken over de tekst van de excuses.

De vertegenwoordiger van de oorspronkelijke bewoners van Suriname mist in de uitgelekte plannen ook erkenning voor hun leed. "Het koloniaal verleden betekende voor de inheemse bevolking genocide, grondroof én slavernij", zegt Audrey Christiaan vrijdag tegen NU.nl.

Veel critici missen een actieve rol voor koning Willem-Alexander. Als staatshoofd zou hij "het beste paard van stal" zijn om de excuses uit te spreken.

Vijf belangenorganisaties hebben zelfs een proces tegen de Staat aangespannen om te voorkomen dat Nederland de excuses op 19 december uitspreekt. Dat kort geding zetten ze ook na een gesprek met het kabinet door. De rechter wees de eis af.

Het kabinet heeft bijeenkomsten georganiseerd om de onvrede weg te nemen. Premier Mark Rutte sprak op 8 december in Den Haag met betrokkenen en experts uit Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vicepremier Sigrid Kaag deed op 13 december hetzelfde.

Sommige aanwezigen zeiden na afloop van de gesprekken dat ze mogen meedenken over de inhoud van de excuses en het vervolgtraject in de vorm van een herstelprogramma. Daarvoor heeft het kabinet 200 miljoen euro uitgetrokken.

Kaag is naar Suriname gereisd in de hoop dat ze daar wat ergernis kan wegnemen. De vicepremier ontmoet daar onder anderen president Chan Santokhi, parlementsleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Santokhi zei donderdag geen bezwaar te hebben tegen slavernijexcuses van Nederland. Die uitspraak deed de Surinaamse president tijdens een vergadering van het parlement in de voormalige Nederlandse kolonie.

Het is opvallend dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) tegelijk met Kaag in Suriname is. Zijn bezoek stond al maanden gepland. Toch is hij niet de persoon die namens het kabinet is gaan praten over de ontstane ophef.

Het mogelijke plan om Weerwind de excuses te laten uitspreken, stuit op weerstand. Volgens onbevestigde berichten gaat de minister in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo namens de Staat excuses aanbieden.

Critici vinden zo'n rol voor Weerwind ongepast, omdat hij afstamt van Surinamers die tot slaaf zijn gemaakt. Sommige Surinaamse critici hebben zelfs gezegd dat ze de excuses niet zullen aanvaarden als Weerwind ze uitspreekt.

Het kabinet heeft alleen bevestigd dat Rutte maandag een toespraak houdt in het Nationaal Archief in Den Haag. Daarin reageert hij namens het kabinet op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

Na Ruttes toespraak gaan Nederlandse kabinetsleden in Suriname en op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk in gesprek met aanwezigen. Ze zullen het dan hebben over de kabinetsreactie en de betekenis daarvan voor de voormalige Nederlandse koloniën.

Weerwind is een van hen. Kaag is dan weer terug in Nederland en aanwezig bij Ruttes toespraak in Den Haag.

