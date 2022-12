Organisaties helpen sekswerkers bij geweld sneller naar de politie te stappen

Sekswerkorganisaties gaan meer inzetten op samenwerking met de lokale politie. Door de contacten tussen agenten en sekswerkers te verbeteren, hopen ze dat slachtoffers van gewelddadige klanten sneller aangifte durven te doen.

In coronatijd kreeg zo'n 41 procent van de sekswerkers te maken met geweld, bleek uit onderzoek dat Erasmus MC in april dit jaar presenteerde. Dat er in coronatijd zo veel geweld werd ervaren, kwam vooral door de coronamaatregelen.

Omdat sekswerk niet was toegestaan, moesten sekswerkers uitwijken naar onveilige werkplekken of woningen van klanten om toch geld te kunnen verdienen. Ze durfden vervolgens vaak niet naar de politie te stappen.

Om het werk veiliger te maken werd in april Ugly Mugs gelanceerd. Met het door Soa Aids Nederland en belangenorganisatie PROUD opgezette platform kunnen sekswerkers elkaar waarschuwen voor gewelddadige klanten.

Sindsdien zijn op het platform bijna negentig meldingen binnengekomen en als waarschuwing verstuurd naar meer dan tweehonderd leden, zegt projectleider Simone Temming van Soa Aids NL tegen NU.nl. Nog eens vierhonderd mensen hebben zich aangemeld voor het platform, maar bij hen moet eerst nog gecontroleerd worden of ze echt sekswerker zijn.

Ook na corona angst om naar politie te stappen

Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, hoort programmamedewerker Evelien Spek van Soa Aids Nederland minder signalen van geweldsincidenten. Maar dat betekent niet "dat ze er niet zijn", benadrukt ze.

Nog steeds durven veel sekswerkers niet naar de politie te stappen. Vaak zijn ze bang (gemaakt) voor de gevolgen daarvan. Zo stuurden sommige politiekorpsen tijdens de lockdown berichten via platformen waarop sekswerkers adverteren, om ze erop te wijzen dat werken nu niet mocht. Ook zijn er sekswerkers die uit een land komen waar ze slechte ervaringen hebben met de politie.

Hoe werkt Ugly Mugs? Sekswerkers kunnen op Ugly Mugs een melding doen als ze geweld hebben meegemaakt.

Het platform gaat dan in gesprek met deze sekswerker, zodat de melding kan worden omgezet in een waarschuwing die alle sekswerkers krijgen.

In die melding worden onder andere (gedeeltelijk) afgeschermde contactgegevens en uiterlijke kenmerken beschreven.

Sekswerkers kunnen in het systeem ook controleren of er al eerder een melding is gemaakt van een nieuwe klant.

Het platform biedt sekswerkers daarnaast hulp en ondersteuning bij het doen van aangifte.

Ook politie wil betere band met sekswerkers

Ugly Mugs zet daarom in op een betere band met de politie. Volgens Spek willen niet alleen sekswerkers dat, maar de politie ook. Zo worden er in samenwerking met de politieacademie trainingen ontwikkeld om stigmatisering van sekswerkers tegen te gaan.

De organisatie heeft al een landelijk contactpersoon bij de politie, maar gaat nu meer inzetten op lokale contacten. "We willen focussen op de wijkagenten, omdat we denken dat daar meer te halen valt", zegt Temming. "Die zetten vaak toch een stapje meer. Als je het landelijk aanpakt, komt je aangifte toch snel op de stapel terecht."

Verschillende politie-eenheden hebben Ugly Mugs al benaderd voor een samenwerking. "Die komen naar ons toe na een ernstig incident met een sekswerker", legt Temming uit. "Ze vragen dan of wij kunnen kijken of deze persoon al in het systeem staat, zodat een eerder slachtoffer eventueel aanvullende informatie voor de politie heeft."

Dat wil de organisatie nog verder uitbouwen, zegt ook Spek. "De politie moet in gesprek gaan met de sekswerkers. We vinden het belangrijk dat de politie niet alleen focust op het opsporen van zonder vergunning werkende sekswerkers, maar ook op het ondersteunen van sekswerkers en het in gesprek gaan om hun veiligheid te verbeteren. Daar moeten we naartoe, en daar worden nu al kleine stappen in gezet."

Zorgen om nieuwe sekswet Op dit moment ligt het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk (wrs) op tafel. Rondom die wet zijn veel zorgen, omdat sekswerkers zich moeten registeren.

Door die registratie verwachten organisaties dat meer sekswerkers illegaal gaan werken. Dat doen ze bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen of omdat ze niet de juiste papieren hebben.

De coronatijd heeft laten zien wat er gebeurt als sekswerk illegaal wordt, zegt Spek. "Met de nieuwe wetgeving ga je naar eenzelfde soort systeem. Daar zit nu de angst."

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) liet na eerdere kritieken weten dat hij sekswerkers wil betrekken bij de wet. Maar dat betekende niet dat ze tevreden zullen worden, waarschuwde hij al.

Eerder

Aanbevolen artikelen