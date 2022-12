Weerdiensten waarschuwen: in vrijwel hele land verraderlijk glad door ijzel

In het noorden en westen van het land geldt donderdagochtend nog steeds code geel vanwege de kans op regen en natte sneeuw. Die neerslag bevriest op de wegen, waardoor het plaatselijk glad kan worden.

De code geel geldt voor heel Nederland, afgezien van Limburg en de Waddeneilanden.

Weeronline meldt dat het bijna overal vriest, met -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en -9 in het zuidoosten. Lichte buien leiden in het noorden en langs de westkust tot gladheid.

In de noordelijke kustregio's en langs de westkust is er 's ochtends kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. De zon gaat volgens Weeronline flink schijnen.

Rijkswaterstaat is donderdagochtend aan het strooien in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen, laat een woordvoerder weten. In de nacht van woensdag op donderdag zijn strooiwagens veel de weg opgegaan in de kustprovincies.

Donderdagmiddag is er vooral kans op een lokale winterse bui in de kustregio's. Vanaf zonsondergang neemt de kans op gladheid door bevriezing en buien vanuit het noordwesten weer toe.

