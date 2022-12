Weerbericht: In delen van het land kans op gladheid, temperatuur neemt iets toe

Voor het noorden en westen van het land geldt donderdagochtend nog steeds code geel. Reden zijn de buien die er voor regen en natte sneeuw kunnen zorgen. Die neerslag bevriest op de wegen waardoor het plaatselijk glad kan worden.

Na een koude nacht stijgt de temperatuur in de loop van de ochtend naar tussen de 0 en 5 graden. Later op de dag is er wel weer kans op buien en lokale gladheid.

Komende nacht wordt het droog en vriest het licht tot matig. Morgen is er in het oosten veel bewolking, in het westen is er wat meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 0 tot 3 graden.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Aanbevolen artikelen