Meerdere arrestaties na WK-verlies Marokko, dode in Frankrijk bij hevige rellen

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag 19 mensen gearresteerd na het WK-verlies van Marokko. Vergeleken met de vorige wedstrijden was het na afloop rustiger, toch moest de ME in Amsterdam en Rotterdam opnieuw ingrijpen. In Frankrijk kwam bij grote rellen een minderjarige om het leven.

Jongeren gooiden op de Rotterdamse West-Kruiskade met vuurwerk en stenen naar de politie. Ook werd er een omstander mishandeld. Volgens de politie liep het slachtoffer een gebroken neus op. Aan het einde van de avond werd de ME ingezet om de jongeren te verjagen. De politie heeft uiteindelijk veertien mensen aangehouden.

In Amsterdam was de sfeer na de verloren wedstrijd in het begin gemoedelijk. Tot een groep van meer dan honderd mensen in de wijk Osdorp de confrontatie zocht met de politie. Toen er met zwaar vuurwerk werd gegooid greep de ME in. Drie minderjarigen werden aangehouden, volgens de politie verliep de avond in de hoofdstad verder rustig.

Dat was ook het geval in Utrecht. Ongeveer honderd man verzamelde zich in de buurt Lombok. Jongeren staken er wat vuurwerk af, maar er waren geen incidenten. In Den Haag pakte de politie twee personen op die zwaar vuurwerk hadden afgestoken. Verder bleef het ook daar een stuk rustiger dan de eerdere wedstrijden.

Grote ongeregeldheden waren er wel in Frankrijk. In meerdere steden braken rellen uit en moest de politie hard ingrijpen. Zo sloeg in Parijs de feestelijke sfeer van eerder op de avond om in geweld. Op de Champs-Élysées belaagden relschoppers de oproerpolitie met vuurwerk.

Relschopper overleden na aanrijding in Montpellier

Ook in Lyon gooiden relschoppers met stenen en vuurwerk naar de politie. Volgens lokale media ging het om extreemrechtse hooligans die eerder op de avond mensen lastigvielen die met Marokkaanse vlaggen zwaaiden. De politie zette onder meer traangas in om de relschoppers te verdrijven.

In Montpellier vielen pro-Marokkaanse hooligans mensen aan die met Franse vlaggen door de straten liepen of reden. Op sociale media is te zien hoe een auto met de Franse driekleur werd belaagd. De chauffeur reed op hoge snelheid weg en raakte daarbij een van de relschoppers. De 14-jarige jongen overleed volgens lokale autoriteiten in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Grote rellen waren er ook in België. In Antwerpen en Brussel zochten honderden relschoppers de confrontatie met de politie. Die zette traangas en het waterkanon in. Later op de avond werden zo'n honderd mensen opgepakt vanwege ordeverstoring, vernieling van twee politievoertuigen en het bezit van knalvuurwerk.

