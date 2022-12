Vrieskou, regen en sneeuw kunnen plaatselijk tot gladheid leiden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In het noorden en het westen komen woensdagavond buien met regen en sneeuw voor. Het kan daardoor op veel plaatsen glad worden.

In de loop van woensdagavond kwamen de eerste meldingen binnen van winterse neerslag, meldt Weerplaza. Op Schiermonnikoog en rond de omgeving van Lauwersoog viel neerslag in de vorm van sneeuw. Het ijzelde in de buurt van IJmuiden, Haarlem en Heemskerk.