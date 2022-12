GGD wil schurftgolf bedwingen, maar in sommige regio's wordt het juist erger

GGD's proberen de huidige schurftgolf op verschillende manieren te bedwingen, maar dat lijkt niet goed te lukken. Zo is in meerdere regio's het aantal gevallen de afgelopen weken alleen maar verder opgelopen.

Dat blijkt uit cijfers van kennisinstituut Nivel, dat zich baseert zich op cijfers van huisartsen. Zo werden in de regio Groningen drie weken geleden nog een kleine 36 gevallen van schurft per 100.000 inwoners gemeld. Vorige week was dat opgelopen tot ruim 66 gevallen.

In de regio Amsterdam steeg het aantal mensen met de huidaandoening van zo'n 52 per 100.000 inwoners tot 75 vorige week. Daarnaast meldden huisartsen in de Gooi en Vechtstreek afgelopen week een kleine 85 gevallen per 100.000 inwoners, waar dat er drie weken terug nog minder dan 52 waren.

Op de vraag waarom het aantal schurftgevallen juist in deze drie regio's relatief groot is, antwoorden de diensten verschillend. Zo meent de GGD Amsterdam dat het te maken kan hebben met factoren "zoals een grote stad, veel studenten en toeristen en veel mensen die dicht op elkaar wonen of een huis delen".

De GGD Gooi en Vechtstreek stelt dat studenten vaak nog hun huisarts hebben in de plaats waar hun ouders wonen. "Dat kan bij ons een verklaring zijn dat er wat meer schurft is."

Behandelingen moeten gelijklopen

Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wijst erop dat studenten geregeld in één huis wonen, met allemaal een andere huisarts. Terwijl juist de behandelingen van schurft moeten gelijklopen om succesvol te zijn, aldus een woordvoerder.

Daarom is volgens de NHG in die gevallen "coördinatie gewenst". De huisartsenvereniging wijst daarvoor weer naar de GGD's. "Uitbraakbestrijding en surveillance van infectieziekten zijn taken die niet behoren tot het takenpakket van de huisarts, maar zijn belegd bij de GGD."

In de hoop de schurftgolf te bedwingen, verspreidt de GGD Groningen via sociale media informatie over de infectieziekte. Ook andere GGD's doen dat. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland verspreidt informatie in onder meer studentenhuizen.

